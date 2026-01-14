Израиль захотел оружие поверженного противника

Израиль настаивает на полном разоружении шиитской группировки «Хезболла» на всей территории Ливана, несмотря на заявления ливанских властей об успешном изъятии оружия у движения на юге страны. Об этом сообщает Foreign Policy (FP) со ссылкой на мнение аналитиков.

«Ливан рассматривает два неприятных сценария: попытку насильственного разоружения "Хезболлы", что потенциально может спровоцировать беспорядки и бунты, или полномасштабное израильское вторжение с целью уничтожения оружия "Хезболлы" по всей стране», — сказано в сообщении.

Ранее ливанские вооруженные силы заявили о разоружении «Хезболлы» в районах к югу от реки Литани. При этом Израиль счел усилия властей Ливана недостаточными.

В конце ноября армия обороны Израиля ликвидировала в Бейруте начальника штаба шиитской группировки «Хезболла» Исмаила Табатабаи. ЦАХАЛ нанес удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) по жилому дому в пригородном районе столицы Ливана Харет-Хрей, где проживал Табатабаи.