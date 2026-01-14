Атака на танкеры в Черном море: главные заявления МИД Казахстана

Официальный представитель МИД Казахстана Ерлан Жетыбаев выразил «серьезную озабоченность» в связи с атаками на танкеры в Черном море 13 января. Об этом сообщает Tengrinews.

Во вторник, 13 января, беспилотники атаковали нефтяные танкеры рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В этот момент танкеры ждали загрузки нефтью из Казахстана. В Минобороны РФ заявили, что атаку совершили украинские дроны.

СМИ писали, что танкеры были наняты двумя международными консорциумами. Отмечалось, что один из них на 50 процентов принадлежит американской компании.

Первоначально сообщалось, что танкеров было два, но в МИД Казахстана упомянули три атакованных танкера.

Жетыбаев сообщил, что Казахстан провел экстренные встречи с послами нескольких европейских стран. Также состоялись контакты с американской стороной и «другими зарубежными партнёрами». Участники встреч «акцентировали необходимость принятия действенных мер по обеспечению безопасности транспортировки углеводородов, в том числе на морских путях».

Жетыбаев подчеркнул, что Казахстан не является стороной какого-либо вооруженного конфликта, вносит значимый вклад в укрепление глобальной и европейской энергетической безопасности, а также обеспечивает бесперебойные поставки энергоносителей «в полном соответствии с установленными международными нормами».

Жетыбаев добавил, что атакованные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.