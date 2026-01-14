Систему ПВО, тайно привезенную из США на Украину, показали на видео

ВСУ опубликовали видео боевой работы мобильного ЗРК Tempest от американской компании V2X. Несколько экземпляров комплекса негласно доставлены на Украину для полевых испытаний.

Tempest представляет собой систему ПВО малого радиуса действия, действующую по принципу "выстрелил-забыл". На шасси багги размещены РЛС и две пусковые установки управляемых ракет AGM-114L Longbow Hellfire.

Эти боеприпасы с радиолокационным наведением и тандемной кумулятивной БЧ изначально предназначались для использования в режиме "воздух-земля": с вертолетов по бронетехнике, - но допускается и обратная последовательность.

Ракеты высокоточные - США использовали их во время войн в Персидском заливе и Афганистане, а также для устранения главы "Аль-Каеды" (террористическая организация, запрещена в РФ) Аз-Завахири в Кабуле в 2022 году.

ВСУ используют присланную технику для перехвата беспилотников: Tempest способен сбивать их на дистанции до восьми километров.

Украинский оператор похвалил ЗРК за мобильность, но признался, что работать с ним в боевой обстановке страшновато: для уничтожения комплекса достаточно одного FPV-дрона.

К тому же Tempest не вписывается в экономику СВО. Ракета Hellfire стоит 150 тысяч долларов - втрое дороже "Герани", не говоря уже о БПЛА помельче.