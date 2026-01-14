Названы возможные места запуска дронов ВСУ по городам России

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут запускать дроны по российским городам из ДНР, Запорожья и Херсонской области. Об этом Дандыкин рассказал News.ru.

Дандыкин заявил, что дроны по Ростову-на-Дону, Таганрогу, Воронежу и Краснодару могут запускать с территории Днепропетровской области, а также из частей Херсонской и Запорожской областей, где все еще находятся ВСУ.

«Могут из Харьковской или даже из подконтрольных ВСУ частей ДНР. Чем меньше лететь, тем больше взрывчатки может нести дрон», - указал Дандыкин.

В ночь на 14 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе отражают воздушную атаку. Он заявил, что спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части Ростова-на-Дону. В микрорайоне Левенцовский загорелись квартиры в многоэтажных домах.

Слюсарь сообщил, что в результате атаки ранения получили четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. В одной из загоревшихся после атаки дрона квартир спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Telegram-канал Shot сообщал, что ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками типа FP-1. По данным Shot, дроны запускались из Харьковской области.