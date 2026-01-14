ВСУ осмелели в Черном море настолько, что теперь атакуют не только танкеры из «теневого флота» России, но и собственных «хозяев» — американцев. Как сообщает «Царьград», разрушительная активность Киева может обернуться ударом по интересам Запада.

Украинские дроны атаковали сразу несколько нефтяных танкеров, которые направлялись к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) недалеко от Новороссийска. Удары нанесли по судам Delta Harmony, Matilda, а также, по некоторой информации, Delta Supreme. Повреждения коснулись грузового оборудования и палубы — экипажи остались целы, а суда смогли уйти в безопасный район.

Delta Harmony шел под флагом Либерии и был зафрахтован под нужды американской компании Chevron. Matilda шло под флагом Мальты и было зафрахтовано дочкой фирмы «КазМунайГаз». Танкеры везли казахстанскую нефть с проектов «Карачаганак» и «Тенгизшевройл» — в последнем основными игроками являются Chevron и другие американские компании. Таким образом, удар пришелся по экономическим интересам Казахстана и его американских партнеров.

КТК является основным экспортным маршрутом для 80% казахстанской нефти. Ситуация для Астаны была и без того напряженной: после атаки на терминал, когда был поврежден один из трех основных причалов, и зимних штормов экспорт просел. В первые дни января добыча нефти и газового конденсата в Казахстане упала примерно на 35% по сравнению со средним декабрьским уровнем — топливо некуда сбывать.

Киев же, по всей видимости, решил бить по всему, что хоть как-то связано с российской портовой и энергетической инфраструктурой, даже если это наносит ущерб третьим странам. Однако в этот раз Украина укусила руку «хозяина» — США.

Как отметил политолог Владимир Карасев, немедленной реакции от Вашингтона пока ждать не следует — ситуацию спишут на «военные издержки».

«Но, если подобное начнет повторяться, а это, скорее всего, будет происходить, возможно, будут предприняты определённые шаги. Впрочем, в основном все ограничится символическим предупреждением, мол, "не стоит трогать американские корабли, лучше уж бейте по европейским, русским, турецким" и так далее», — сказал Карасев.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что тактика ВСУ по поражению кораблей российского «теневого флота» рано или поздно выйдет из-под контроля.

«В конце концов, даже в Вашингтоне должны рано или поздно признать – украинцы теряют берега. От молчаливого согласия Белого дома на любой беспредел со стороны Киева огребут все, в том числе и сами американцы. В какой-то момент может произойти экологическая катастрофа с разливом топлива по всей акватории, которое течениями занесёт и в Средиземное море», — заявил Коц.

Действия Киева показывают, что политическое и военное руководство Украины не способно вести себя логично с точки зрения классических подходов к человеческому поведению и международным отношениям. Если бы Украина действовала рационально, то пыталась бы не провоцировать Турцию, Китай, США или Казахстан.

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко профессор Николай Межевич уверен, что чтобы Украина не заявила по поводу нападения, это уже не изменит ситуацию. При этом и до Вашингтона опасения нефтяников дойдут не сразу — к тому моменту многое может измениться.

«Сейчас складывается редкая ситуация, когда пиар-действия важнее реальных отношений с весьма влиятельными государствами», — заметил Межевич.

В конечном счете, стремясь нанести максимальный ущерб России, Киев сознательно перешагивает через фундаментальные принципы международных отношений, подвергая ударам экономические интересы нейтральных стран и даже союзников. Запад рискует выпустить из-под контроля украинские деструктивные силы, которые в конечном итоге обернутся против него самого.