Эксперт допустил применение новейшей РСЗО на СВО

Эксперт Леонков допустил применение новейшей РСЗО на СВО, речь идет о "Сарме"

Россия создала новейшую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую уже называют "русским "Хаймарс". РСЗО впервые была официально показана осенью прошлого года. Эксперты не исключают, что "Сарма" уже проходит обкатку в зоне спецоперации.

РСЗО "Сарма" - это не переосмысление советского наследия, а чисто российская разработка. О создании новой дальнобойной системы повышенной мобильности стало известно в 2023 году.

Отмечается, что прототипом "Сармы" было изделие 9К58-4 "Кама", которое было представлено предприятием "Мотовилихинские заводы" в 2007 году. "Кама" была построена на базе автомобиля "КамАЗ" и имела шесть направляющих для запуска 300-мм ракет от системы "Смерч", которые размещались в герметичном транспортно-пусковом контейнере. После испытаний РСЗО и замечаний военного ведомства производители отказались от герметичного контейнера, и "Кама" получила классическую шестинаправляющую пусковую установку. По ряду причин проект был отложен и свое второе дыхание получил уже после начала специальной военной операции.

В первых сообщениях СМИ говорилось о создании перспективной РСЗО калибра 300 миллиметров. Отмечалось, что новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет применять управляемые высокоточные боеприпасы, а также обладать усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением.

Окончательный облик "Сармы" был показан 19 сентября 2025 года, когда президент России Владимир Путин посетил "Мотовилихинские заводы".

"Сарма" выпускается на шасси бронированного грузовика КамАЗ-63501, который перевозит шесть пусковых направляющих для 300-миллиметровых ракет.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал "Российской газете", что "Сарма" должна дополнить линейку российских дальнобойных РСЗО. Основной акцент новой машины - мобильность и точность.

"Есть некоторые сходства "Сармы" и американской РСЗО "Хаймарс". Обе системы мобильны, имеют высокую точность. Различия в том, что на американскую пусковую установку устанавливается пакет из шести 227-мм ракет семейства MLRS, которые способны поразить цель на расстоянии до 70 км. У "Сармы" шесть направляющих труб калибром 300 мм, которые заряжаются с помощью транспортно-заряжающей машины. Максимальная дальность стрельбы до 120 км", - указал эксперт.

Сейчас на вооружении российской армии находится РСЗО "Торнадо-С", у которого 12 направляющих, зачем тогда создавать новую машину, у которой в два раза меньше боевой мощи?

По мнению экспертов, "Торнадо-С" прекрасно зарекомендовал себя в зоне военной спецоперации. Вместе с тем сейчас, когда тактика боя заметно изменилась и крупных скоплений личного состава и техники в тактической зоне давно не наблюдается, ставку делают на один или несколько точных выстрелов.

РСЗО "Сарма" весит около 25 тонн, что в два раза меньше, чем "Торнадо-С". Четырехосный КамАЗ значительно мобильнее, чем платформа БМ 9А54, на которой базируется "Торнадо-С". Сокращенный боекомплект "Сармы" как раз соответствует задачам современного боя - быстрое развертывание на позиции, один или несколько залпов и быстрый отход. Немаловажной также является стоимость машины. Новая РСЗО дешевле в производстве и эксплуатации.

"В первую очередь "Сарма" предназначена для действий в тактической зоне, она должна использоваться по принципу кочующей артиллерии. Кроме того, это высокоточная система, действующая по принципу "один выстрел - одна цель". Новые системы наведения, установленные на "Сарме", позволяют работать в этом ключе", - сказал Леонков.

Пока Минобороны не сообщало о поступлении новейших РСЗО на вооружение. В СМИ появлялись новости о закупке ведомством нескольких дивизионов. Однако официального подтверждения этих слухов не было. Вместе с тем не исключено, что "Сарма" уже проходит опытную эксплуатацию в зоне СВО.

"Конечно, Минобороны никогда не афиширует появление или испытание новых систем на поле боя. Вместе с тем в конце прошлого года не раз появлялась информация о том, что якобы "Торнадо-С" высокоточно поражало мосты. Могу предположить, что для этих ударов использовалась именно "Сарма". Такая ювелирная работа, причем начавшаяся именно в последнее время, вполне может говорить о том, что "Сарма" уже появилась на поле боя и неплохо себя там зарекомендовала", - считает эксперт.