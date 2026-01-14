Эксперт допустил применение новейшей РСЗО на СВО

Россия создала новейшую реактивную систему залпового огня "Сарма", которую уже называют "русским "Хаймарс". РСЗО впервые была официально показана осенью прошлого года. Эксперты не исключают, что "Сарма" уже проходит обкатку в зоне спецоперации.

РСЗО "Сарма" - это не переосмысление советского наследия, а чисто российская разработка. О создании новой дальнобойной системы повышенной мобильности стало известно в 2023 году.

Отмечается, что прототипом "Сармы" было изделие 9К58-4 "Кама", которое было представлено предприятием "Мотовилихинские заводы" в 2007 году. "Кама" была построена на базе автомобиля "КамАЗ" и имела шесть направляющих для запуска 300-мм ракет от системы "Смерч", которые размещались в герметичном транспортно-пусковом контейнере. После испытаний РСЗО и замечаний военного ведомства производители отказались от герметичного контейнера, и "Кама" получила классическую шестинаправляющую пусковую установку. По ряду причин проект был отложен и свое второе дыхание получил уже после начала специальной военной операции.

В первых сообщениях СМИ говорилось о создании перспективной РСЗО калибра 300 миллиметров. Отмечалось, что новая РСЗО будет иметь повышенную мобильность и защищенность и сможет применять управляемые высокоточные боеприпасы, а также обладать усовершенствованной автоматизированной системой управления огнем и наведением.

Окончательный облик "Сармы" был показан 19 сентября 2025 года, когда президент России Владимир Путин посетил "Мотовилихинские заводы".

"Сарма" выпускается на шасси бронированного грузовика КамАЗ-63501, который перевозит шесть пусковых направляющих для 300-миллиметровых ракет.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал "Российской газете", что "Сарма" должна дополнить линейку российских дальнобойных РСЗО. Основной акцент новой машины - мобильность и точность.

"Есть некоторые сходства "Сармы" и американской РСЗО "Хаймарс". Обе системы мобильны, имеют высокую точность. Различия в том, что на американскую пусковую установку устанавливается пакет из шести 227-мм ракет семейства MLRS, которые способны поразить цель на расстоянии до 70 км. У "Сармы" шесть направляющих труб калибром 300 мм, которые заряжаются с помощью транспортно-заряжающей машины. Максимальная дальность стрельбы до 120 км", - указал эксперт.

Сейчас на вооружении российской армии находится РСЗО "Торнадо-С", у которого 12 направляющих, зачем тогда создавать новую машину, у которой в два раза меньше боевой мощи?

По мнению экспертов, "Торнадо-С" прекрасно зарекомендовал себя в зоне военной спецоперации. Вместе с тем сейчас, когда тактика боя заметно изменилась и крупных скоплений личного состава и техники в тактической зоне давно не наблюдается, ставку делают на один или несколько точных выстрелов.

РСЗО "Сарма" весит около 25 тонн, что в два раза меньше, чем "Торнадо-С". Четырехосный КамАЗ значительно мобильнее, чем платформа БМ 9А54, на которой базируется "Торнадо-С". Сокращенный боекомплект "Сармы" как раз соответствует задачам современного боя - быстрое развертывание на позиции, один или несколько залпов и быстрый отход. Немаловажной также является стоимость машины. Новая РСЗО дешевле в производстве и эксплуатации.

"В первую очередь "Сарма" предназначена для действий в тактической зоне, она должна использоваться по принципу кочующей артиллерии. Кроме того, это высокоточная система, действующая по принципу "один выстрел - одна цель". Новые системы наведения, установленные на "Сарме", позволяют работать в этом ключе", - сказал Леонков.

Пока Минобороны не сообщало о поступлении новейших РСЗО на вооружение. В СМИ появлялись новости о закупке ведомством нескольких дивизионов. Однако официального подтверждения этих слухов не было. Вместе с тем не исключено, что "Сарма" уже проходит опытную эксплуатацию в зоне СВО.