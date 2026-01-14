Военный эксперт раскрыл подробности о секретном оружии США

Американские военные в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро могли применить секретное оружие и комбинацию излучений – инфразвукового и электромагнитного. Такое мнение высказал газете «Аргументы и факты» военный эксперт Юрий Кнутов.

В ночь на 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств, Мадуро вменяют «наркотерроризм», а также владение оружием и взрывчаткой «с целью навредить США».

Один из охранников президента Венесуэлы рассказал СМИ, что в ходе операции американцы применили некое оружие, вызвавшее мощную звуковую волну. По его словам, в результате у людей началось носовое кровотечение и рвота кровью, охрана Мадуро была нейтрализована.

По словам Юрия Кнутова, в ходе операции могли быть использованы беспилотники с генераторами инфразвука.

«Вероятно, американцам удалось совершить некий технологический прорыв, и они смогли создать достаточно компактные и мобильные инфразвуковые установки для БПЛА, при этом сохранив их высокую мощность. Возможно также, что в Каракасе американский спецназ применил комбинацию излучений: не только инфразвукового, но еще и электромагнитного», — пояснил военный эксперт.

Он обратил внимание на то, что такое оружие относится к «нелетальному» и применяется, как правило, при разгоне демонстрантов. По его словам, есть также направленное микроволновое излучение и акустическое оружие.

«При направленном микроволновом излучении происходит воздействие на внутренние органы, и жидкость внутри клеток начинает закипать. В результате человек изнутри начинает резко разогреваться, и его единственной целью становится как можно быстрее убежать и спрятаться. Кроме того, применялось акустическое оружие, работающее по принципу пересечения звуковых волн от двух разных источников в одной точке», — рассказал Кнутов.

При этом эксперт обратил внимание, что инфразвуковое оружие действует в диапазоне ниже 16 Гц и способно воздействовать на внутренние органы, что приводит «не только к сильному дискомфорту», но и при определенной мощности способно привести к смерти.

«Венесуэльские и кубинские военнослужащие были выведены из строя подобным образом, а потом их ликвидировал американский спецназ. О случившемся стало известно лишь благодаря тому, что один из охранников чудом выжил. Все это свидетельствует о чрезвычайно высокой опасности такого вооружения», — констатировал он.

После захвата Мадуро Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок компании из США. Он также заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможет осуществить «безопасную, упорядоченную и законную передачу власти». СМИ писали, что США потребовали от временного президента Венесуэлы Делси Родригес отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.