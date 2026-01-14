В Черном море подвергся атаке ВСУ танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Инцидент произошел утром во вторник. Атака произошла на удалении в 100 километрах от Анапы. ВСУ применили два ударных дрона.

Судно подало сигнал бедствия по международному каналу безопасности в 10:15 мск. Данных о состоянии танкера и экипажа в российском оборонном ведомстве не привели.