Танкер «Матильда» под флагом Мальты подвергся атаке двух украинских БПЛА
В Черном море подвергся атаке ВСУ танкер «Матильда», следовавший под флагом Мальты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Инцидент произошел утром во вторник. Атака произошла на удалении в 100 километрах от Анапы. ВСУ применили два ударных дрона.
Судно подало сигнал бедствия по международному каналу безопасности в 10:15 мск. Данных о состоянии танкера и экипажа в российском оборонном ведомстве не привели.