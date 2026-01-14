Стала известная цель полета военного самолета США над Тихим океаном

Бывший советник Пентагона Дуглас Макрегор сделал срочное предупреждение о полете военного самолета США Boeing KC-135 над Тихим океаном. Как сообщает aif.ru, российский военный летчик на пенсии Николай Ивакин пояснил, зачем борт туда могли направить.

Издание отмечает, что Boeing KC-135 имеет множество модификаций. Одна из них предназначена для поиска следов ядерных взрывов.

«Конечно, мы не можем знать наверняка, что там делал этот самолет, тем более, это вообще не наше дело, скажем так. Однако, что могу отметить, у этого самолета несколько модификаций, в том числе дозаправка в воздухе. Вполне вероятно, что появление KC-135 связано именно с этим, он просто производил дозаправку истребителя, бомбардировщика или разведывательного борта», — прокомментировал ситуацию Ивакин.

Он добавил, что перемещение самолета также может быть связно с операцией американцев в Латинской Америке. Летчик заметил, что около восьми самолетов KC-135 приземлились на Гавайях 13-14 января, что может быть связано с эскалацией в регионе.

Ивакин заключил, что точный ответ на вопрос может дать лишь профильное министерство: Минобороны США или другие структуры, имеющие соответствующее полномочия.