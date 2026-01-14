Богомаз: ВСУ ударили ракетами по Клинцовской и Найтоповичской электроподстанциям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, ракетные удары нанесены по Клинцовской и Найтоповичской электроподстанциям, в результате чего более 70 тысяч человек в двух муниципальных образованиях столкнулись с перебоями в энергоснабжении. "Это особенно подло и цинично на фоне холодов, которые установились на территории региона", - написал Богомаз. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, добавил он. 13 января украинские военные с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения. На днях ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района. По словам Богомаза, в результате террористической атаки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам местного жителя и пообещал оказать его семье материальную помощь.