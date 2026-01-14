ВСУ лишились переправы через Оскол у Купянска-Узлового

Видеозапись уничтожения переправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области опубликовал сегодня Telegram-канал «Изнанка».

По информации канала, переправа у Купянска-Узлового была уничтожена в результате ударов несколькими пятисоткилограммовыми бомбам.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что в месте падения ФАБ-500 возникают большие облака серого дыма.

Ранее в Минобороны России сообщили, что операторы российских БПЛА уничтожили военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. В частности, ударами FPV-дронов были поражены два американских бронеавтомобиля Humvee и два пикапа ВСУ, которые пытались доставить личный состав, провизию и боеприпасы силам, заблокированным в районе поселка Купянск-Узловой.