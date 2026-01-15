ОБСЕ приготовилась к прекращению огня на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разработала план мониторинга возможного прекращения огня на Украине. Об этом сообщил председатель организации, министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает ТАСС.

По данным Кассиса, ОБСЕ приготовил план, согласно которому она сможет приступить к мониторингу режима прекращения огня в течение считанных часов после его установления.

«Если организация не готова предоставить услуги по мониторингу прекращения огня, документированию, сложно будет оправдать ее нужность. По этой причине генеральный секретарь начал еще в прошлом году подготовку кризисного плана по немедленному вмешательству», — подчеркнул глава МИД.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы западных стран к прекращению огня на Украине направлены на то, чтобы выиграть время для Киева. По его словам, для Германии и Великобритании перемирие сейчас — это приоритет номер один.