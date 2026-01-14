Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

Над Азовским морем произошло боестолкновение с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Речь идет о налете украинских дронов на Россию. Всего системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить 33 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Отмечается, что 28 беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, еще три — над Крымом и два — над Краснодарским краем. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

Ранее стало известно об ударе российского дальнобойного оружия по Украине. В частности, под атаку попали места хранения беспилотников и объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.