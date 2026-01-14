Аэродромы ВСУ попали под массированный удар армии России

Два аэродрома украинской армии попали под удар российских войск в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его информации, удары нанесли по аэродромам в районе села Каменка и поселка Авиаторское. Подпольщик предположил, что цель атак ВС РФ — сократить оперативную мобильность авиации противника и потенциал бомбометания. Лебедев отметил, что на объектах зафиксированы вторичные детонации — это подтверждает попадание в склады боеприпасов.

По его информации, всего по Днепропетровской области за 13-14 января нанесли 10 ударов. Прилеты фиксировали в Павлограде и его пригороде, а также в Кривом Роге. В последнем после взрывов пропадал свет.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве под удар попал складской комплекс, арендуемый компанией-разработчиком ударных дронов и ракет Fire Point. Были зафиксированы множественные взрывы хранившихся в здании пиропатронов и инициирующих элементов.