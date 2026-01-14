Российская армия нанесла удар по энергообъектам в Киеве и Днепропетровске

Взрывы гремят в районе Киевской гидроэлектростанции, ключевого узла энергоснабжения региона. Украинскую столицу атакуют российские реактивные дроны "Герань-3", сообщает координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, удар по гидроэлектростанции направлен на проверку устойчивости энергетической инфраструктуры Киева и оценки реакции ПВО. В зону поражения попадают инженерные и вспомогательные объекты станции.

Также сообщается о десяти ударах по Днепропетровской области. В районе самого Днепропетровска целями стал аэродром в Камянке и Авиаторском, последовали вторичные детонации. Кроме того, нанесен удар по заводу "Южмаш". В Кривом Роге зафиксированы удары в разных точках города и пригорода. В Павлограде поражено крупное подразделение ВСУ с техникой.