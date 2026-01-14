Дерзкий маневр: какие цели поразили «Искандеры» на Украине

Российские войска нанесли удары «Искандерами» по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Какие цели могли быть поражены, и к чему это приведет, рассказал «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Накануне Минобороны России сообщило, что «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» был нанесен массированный удар высокоточным оружием, а также беспилотниками «по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины». Подполье сообщало о полете «Искандера» в направлении Авиационно-технического завода под Харьковом, а также ударе по Криворожской ТЭС.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что усиление атак по энергообъектам связано с их особой ролью в функционировании украинского военно-промышленного комплекса.

«В условиях зимы эти объекты становятся критически важными, когда отключается тепло, вода, электричество», – добавил генерал.

По его мнению, нарастающий блэкаут, когда нет возможности включить свет или приготовить пищу, может также сподвигнуть украинцев заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.

Минобороны РФ объявило о новом ударе «Орешником» по Украине

При этом военный эксперт допустил, что под удар «Искандеров» могли попасть и заглубленные командные пункты Вооруженных сил Украины, а также цеха, где осуществляется ремонт и производство военной техники и БПЛА.

«Это могли быть аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами, командные пункты оперативно-тактического назначения для управления ВСУ. Такие пункты глубоко заглублены и хорошо оборудованы. Под удар могли попасть узлы связи, что позволило бы прервать управление украинскими войсками», – пояснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ВСУ попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. В ответ российские войска применили ракеты «Орешник» для массированного удара по объектам на Украине.