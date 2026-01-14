Российские войска взяли в «огневой мешок» солдат ВСУ в селе Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В публикации отмечается, что ВС РФ продвигаются к Новой Кругляковке со стороны Лозовой. По данным военных блогеров, под контроль российских сил перешла территория площадью в пять квадратных километров.

В сообщении подчеркивается, что всё это создает благоприятную тактическую обстановку для взятия новых населенных пунктов.

Ранее источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что ВСУ спешно покидают позиции в Харьковской области. По его словам, украинские войска минируют окопы, прежде чем оставить их.