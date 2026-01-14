Соединенные Штаты начали понимать, что им больше нечего «ловить» в украинском кризисе. В этом уверен профессор МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков.

В беседе с RT он назвал США главным ресурсом западной коалиции, который наконец осознал, что конфликт ведет их в никуда. Элиты теряют конкурентоспособность, и «надо что-то делать».

Также очевидно, что конфликт может вырваться из-под контроля и стать мировым, где Штаты столкнутся с другой ядерной державой.

«Если бы мы, как государство и как народ, не смогли бы выдержать эти годы конфликта, доказать, что мы непобедимы, ничего бы этого не произошло: ни пересмотра внутри США, ни растерянности в Европе, ни союзничества с Китаем, ни отношений с Индией. Слабых не любят», — подчеркнул Безруков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном вечернем обращении сообщил о возникших трудностях с закупками вооружения у Соединенных Штатов за счет средств европейских партнеров.