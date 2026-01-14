Полковник СВР объяснил, что поняли США про конфликт на Украине
Соединенные Штаты начали понимать, что им больше нечего «ловить» в украинском кризисе. В этом уверен профессор МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков.
В беседе с RT он назвал США главным ресурсом западной коалиции, который наконец осознал, что конфликт ведет их в никуда. Элиты теряют конкурентоспособность, и «надо что-то делать».
Также очевидно, что конфликт может вырваться из-под контроля и стать мировым, где Штаты столкнутся с другой ядерной державой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном вечернем обращении сообщил о возникших трудностях с закупками вооружения у Соединенных Штатов за счет средств европейских партнеров.