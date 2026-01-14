Над Курской областью за сутки сбили 44 дрона ВСУ

Сорок девять ударов артиллерией вооруженные силы Украины нанесли по приграничным районам Курской области за сутки, было сбито 44 дрона ВСУ, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

В общей сложности в период с 09:00 часов 13 января до 07:00 часов 14 января сбито 44 беспилотника различных типов, поделился подробностями глава приграничного российского региона.

По информации Хинштейна, 49 раз противник применил артиллерию по отселенным районам. Пять раз БПЛА атаковали территорию Курской области с помощью сбросов взрывных устройств, отметил он.

В результате атаки дронов незначительно повреждены по одному частному дому в селе Белица Беловского района и селе Крупец Рыльского района, погибших и пострадавших нет.