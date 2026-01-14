Украинские военные готовы бежать из города Гуляйполе через канализационные коллекторы, однако такой маршрут зачастую ведет к трагическому финалу. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ взяли под контроль штаб 1-го батальона 102-й бригады территориальной обороны Украины в Гуляйполе. При этом командный пункт был брошен в такой спешке, что на месте остались оперативные карты, штабной флаг, личные телефоны военнослужащих и носители секретной информации.

По словам военного эксперта, подполковника запаса Олега Иванникова, оборона города строилась по лекалам нацистского вермахта времен 1944-1945 годов, когда каждый населенный пункт объявлялся городом-крепостью. И такая тактика обрекает солдат на бессмысленную гибель.

При этом город уже практически полностью перешел под контроль российских войск. А в попытке сохранить свои жизни украинские бойцы пытаются скрыться в канализационных коллекторах и даже в норах под туалетами, считая их безопасными, заметил Олег Иванников.

«Но это мнение ошибочное, и спецгруппы, которые производят зачистку, осматривают домовые помещения в полном объеме и буквально ни один закуток не остается без внимания», — пояснил он.

При этом, по его словам, военнослужащие ВСУ пытаются покинуть Гуляйполе, как ранее и Красноармейск, через канализацию, однако часто этот маршрут оказывается билетом в один конец.

«Были случаи, когда украинские военные буквально задыхались в канализационных трубах, их приходилось оттуда вытаскивать за ноги. Кого-то доставали в бессознательном состоянии, кто-то уже признаков жизни не подавал», — пояснил Иванников.

Историческое «гнездо» национализма

Гуляйполе имеет особое значение для украинских националистов, так как в 1918-м году именно здесь были сосредоточены те, кто «пытался придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства», пояснил Олег Иванников.

Таким образом, освобождение города станет в том числе и ударом по самому символическому фундаменту современного украинского национализма, сформированного Киевом, констатировал эксперт.

«С денацификацией Гуляйполя рухнет весь киевский режим, это [Владимир] Зеленский понимает и поэтому будет делать все возможное, чтобы до последнего оказывать сопротивление российским вооруженным силам», — уверен подполковник.

При этом контроль над Гуляйполем откроет дорогу и на другие ключевые узлы обороны ВСУ в Запорожской области, приближая ее полное освобождение, констатировал военный эксперт.