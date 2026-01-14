Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали систему «карусели» для пленных военнослужащих после обмена. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, после обмена человека ждет арест и срок за добровольную сдачу в плен.

«После оглашения приговора сразу предлагают искупить вину кровью и подписать контракт. Но только после подписания его ждут еще более тяжелые условия, чем после той же мобилизации - такая «карусель» службы в ВСУ», — отметил он.

По его словам, система дает ВСУ возможность восполнить огромные потери и найти людей для «мясных» штурмов.

3 января стало известно, что украинские беспилотники ударили по своим подразделениям, которые пытались сдаться в плен под Красноармейском в ДНР. Как сообщил старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным «Енот», группа украинских военных выдвинулась на автомобиле в сторону российских позиций и после остановки высадилась в лесополосе. После обнаружения по ней было открыто огневое воздействие со стороны российских подразделений.

Ранее стало известно, что на Украине готовят закон об отмене отсрочки для абитуриентов.