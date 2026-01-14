Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу

Мало кто знает, что Министерство обороны России отвечало владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину на публично задаваемые экс-министру обороны Сергею Шойгу вопросы о якобы имевшей место нехватке боеприпасов. Подробности конфликта появились в публикации российского публициста Алексея Чадаева в Telegram.

По словам Чадаева, который назвал конфликт Пригожина с Минобороны «незабвенным», владельцу ЧВК поступали официальные ответы от оборонного ведомства, в которых сообщалось, что подразделение получает стандартное количество снарядов.