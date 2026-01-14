Пленный украинский солдат Николай Полипчук заявил, что хотел бы передать координаты русским бойцам для удара по территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Его слова передает РИА Новости.
«Я просто не хотел войны, не хотел воевать, не хотел сюда. Я бы хотел дать координаты русским, чтобы кинули авиабомбу какую-то на ТЦК», — рассказал пленный.
По его словам, о своих планах сдаться в плен о рассказывал по пути на передовую, за что сослуживцы угрожали расправиться с ним.
Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лях заявил, что конфликт на Украине можно было бы закончить за сутки, если бы депутаты Верховной Рады побывали на передовой и увидели всю безнадежность положения украинских военных.