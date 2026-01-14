Штурмовиков в зоне СВО начал прикрывать воздушный конвой

Газета.Ru

Вооруженные силы (ВС) России в зоне СВО начали применять при штурмах новую тактику, которая получила название «воздушный конвой». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники Минобороны РФ.

ВС России начали применять новую тактику при штурмах
Суть тактики заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.

Отмечается, что без прикрытия с неба штурмовикам крайне трудно провести операцию из-за атаки дронов противника. Ожидается, что благодаря новой тактике удастся защитить российских бойцов во время наступлений, повысив эффективность атак и сократив потери.

До этого журнал Forbes сообщил, что бойцы российской армии перед линией фронта начали создавать так называемые зоны поражения, используя для этого новые оптоволоконные и традиционные беспилотники. Как стало известно журналистам, эти зоны затрудняют координацию ВСУ и значительно осложняют снабжение украинских группировок, что дает оперативное преимущество войскам России. В министерстве обороны РФ официально не комментировали эту информацию.