Над Россией сбиты десятки дронов ВСУ
Системы противовоздушной обороны России сбили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов за ночь на 14 января. Об этом сообщили в в Министерстве обороны РФ.
«За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников», — рассказали в Минобороны России.
Согласно данным ведомства, воздушные цели были нейтрализованы над несколькими регионами:
Ростовская область: 25 БПЛА;
Ставропольский край: 13 БПЛА;
Брянская область: пять БПЛА;
Республика Крым: три БПЛА;
Белгородская область: один БПЛА;
Курская область: один БПЛА.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Ранее стало известно о крупной атаке ВСУ на Ростовскую область. Они привели к пожарам и разрушениям в жилых зданиях и промзонах.