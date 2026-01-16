Озвучены подробности массированного ночного налета дронов ВСУ на российские регионы

За ночь с 15 на 16 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России 106 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти подробности массированного ночного налета озвучили в Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, все БПЛА ВСУ были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО). Атаке подверглись десять регионов: Белгородская, Рязанская, Ростовская, Воронежская, Курская, Тульская, Волгоградская, Орловская и Липецкая области, а также республика Крым.

Больше всего беспилотников — 44 единицы — ПВО сбила над Белгородской областью, еще 22 дрона — над Рязанской.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный дом в Рязани. Были повреждены минимум четыре квартиры и автомобили. Люди не пострадали.