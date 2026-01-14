Стало известно количество сбитых украинских БПЛА за семь часов

Силы ПВО с 13:00 до 20:00 (время московское) сбили 39 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, проинформировали в Минобороны РФ.

За указанный временной период дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотника, говорится в сообщении МО РФ.

В российском военном ведомстве уточнили, что 12 из них - над территорией Краснодарского края, 11 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 7 БПЛА уничтожены над Белгородской областью, 4 беспилотника - над Ростовской областью.

Также три БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, два - над Крымом.