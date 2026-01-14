Причиной тому, что Украина в итоге оказалась на пороге военного поражения стали ошибочные решения лидера страны Владимира Зеленского. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее», — отметил эксперт.

По словам Дэвиса, «пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны».

На Западе обратились к Украине с мрачным посланием

Ранее западные СМИ выступили с прогнозом, что наступивший год будет тяжелым не только для украинской армии, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления на фоне отсутствия выборов на Украине.

До этого Дэниел Дэвис предположил, что Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине.