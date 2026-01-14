В США назвали виноватого в поражениях Украины на поле боя
Причиной тому, что Украина в итоге оказалась на пороге военного поражения стали ошибочные решения лидера страны Владимира Зеленского. К такому выводу пришел подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
По словам Дэвиса, «пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны».
На Западе обратились к Украине с мрачным посланием
Ранее западные СМИ выступили с прогнозом, что наступивший год будет тяжелым не только для украинской армии, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления на фоне отсутствия выборов на Украине.
До этого Дэниел Дэвис предположил, что Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине.