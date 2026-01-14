Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском Харьковской области низко квалифицированны, о чем свидетельствует их хаотичная работа. Об этом заявил российский боец с позывным Чан в беседе с РИА Новости.

«Качество обучения у противника все-таки хромает. У нас отлажено от выстрела до выстрела. (У артиллерии ВСУ) интервал между выстрелами значительно больше», — рассказал военнослужащий.

По его словам, это может говорить о плохой подготовке артиллеристов ВСУ или об отсутствии у них боевого опыта.

Ранее пленный украинский боец Сергей Момот рассказал, что британские военные инструкторы, занимавшиеся подготовкой ВСУ, признавали, что полученные на курсах знания могут оказаться бесполезными в реальном конфликте с Россией.