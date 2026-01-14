Раскрыто, как именно Зеленский оценил удары ВС РФ по Украине 13 января

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по территории страны, пришедшиеся на 13 января. В своем телеграм-канале он назвал этот день тяжелым для Украины и привел данные по примененным средствам поражения и работе ПВО.

По заявлению Зеленского, в атаке было задействовано 18 баллистических ракет, а также крылатые ракеты и ударные беспилотники. Часть целей, по его данным, удалось перехватить. Отдельно он отметил, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 64 беспилотника типа «шахед». При этом украинский лидер признал, что зафиксированы и попадания.

Зеленский связал происходящее с продолжающимися ударами по городской и энергетической инфраструктуре. Он сообщил, что ремонтные бригады, энергетики и коммунальные службы во многих населенных пунктах уже несколько недель работают без остановки. Дополнительным фактором давления он назвал погодные условия, которые усложняют восстановление поврежденных объектов.

На этом фоне депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко сообщил детали одного из ударов по тепловой электростанции в Киеве. По его словам, по объекту было нанесено пять ракетных ударов, а повреждения оказались такими, что запустить подачу теплоносителя в прежнем режиме крайне сложно.