Украинские силовики боятся посещать тыловые объекты после жесткого ответа России

Украинские силовики испугались удара гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник» по цели во Львовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на антифашистское подполье Херсона.

После этого удара они боятся посещать любые тыловые объекты военного или двойного назначения на Украине.

“Им стало ясно, что от "Орешника" спасения нет - и ни американские "Пэтриоты" не помогут, ни какие-то еще подарки НАТО, ничего вообще”, - рассказал агентству представитель антифашистского подполья.

Напомним, Минобороны в понедельник сообщило, что в результате удара “Орешника” 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Ракетный комплекс поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.

