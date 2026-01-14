Зеленский заявил о проблемах с закупками американского оружия для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги европейцев. Вечернее обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», — подчеркнул он.

