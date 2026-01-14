За последние недели удары со стороны Вооруженных сил России поставили киевский режим в самое сложное положение с начала проведения спецоперации. К такому выводу пришла швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

«Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны. Зима — исторический союзник русской армии», — подчеркнули авторы статьи.

Как говорится в материале, последние удары Вооруженных сил России по инфраструктуре киевского режима максимально затруднили любые восстановительные работы. Эксперты добавили, что особым недоверием пользуется украинское правительство, «которое, как считается, не отличается прозрачностью в отношении масштабов проблем».

Ранее немецкий политолог Патрик Бааб заявил, что мирное урегулирование на Украине сейчас невозможно, поскольку «коалиция желающих» выступает за продолжение борьбы между Москвой и Киевом.

До этого Бааб говорил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в крайне опасном положении. В связи с этим он при поддержке американского спецназа может сбежать из страны.