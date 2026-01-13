В России сообщили о нескольких ударах баллистических ракет по объектам на Украине

Российские войска поразили объекты на территории Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

© Global look

Предварительно, удары были нанесены при помощи баллистических ракет. Утверждается, что цели находились в районе Днепропетровска, Полтавы и Харькова.

Местные власти не сообщали о соответствующих ударах. При этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале сообщали об угрозе ударов баллистикой.

Ранее стало известно, что в Одессе в результате ночной атаки было повреждено здание генерального консульства Польши. Сотрудники диппредставительства не пострадали.