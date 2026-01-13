Американские военные получили оружие, предположительно вызывающее «гаванский синдром», рассказала на платформе Substack бывшая сотрудница Госдепа и радиостанции NPR Саша Ингбер.

В начале января в массмедиа появились публикации о том, что во время захвата Николаса Мадуро спецназом США охранники президента Венесуэлы оказались неизвестным образом выведенными из строя.

Журналистка заметила, что на фоне этих публикаций решила провести собственное расследование. В частности, опросила источники в силовых ведомствах.

«У правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром». Несколько месяцев назад США заполучили оружие. Его изъяли силы спецназначения США в ходе операции», — уточнила Ингбер.

По ее словам, оружие находится в ведении Пентагона, его уже успели испытать.

В Пентагоне отказались объяснять «гаванский» синдром происками противников США

Ранее сообщалось, что 2016 году у ряда сотрудников посольств США и Канады в Гаване (Куба) наблюдались разнообразные неврологические симптомы, включающие тошноту и головные боли.

В дальнейшем, так называемый «гаванский синдром» повторился у нескольких сотен дипломатов Соединенных Штатов в различных регионах мира. В Вашингтоне предполагали, что причиной загадочного заболевания якобы являются действия российских спецслужб.

Вместе с тем, в 2023 году в Washington Post появилась публикация, опровергающая версию о российском и каком-либо другом иностранном следе в инцидентах с сотрудниками дипмиссий.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила тогда, что подобной статьей влиятельная американская газета практически «разрушила» выстроенный в СМИ образ РФ как «империи зла».

Представитель МИД напомнила, что в проблемах также обвиняли сверчков. Она пояснила, что в таком случае непонятно, кто же стоит за воздействием на дипломатов.

«А кто? Кто, если не сверчки? И, видимо, не российские жучки?», — пожелала узнать истину Захарова.

Дипломат резюмировала, что американским экспертам предположительно потребуется еще несколько лет, чтобы установить конкретных виновников.