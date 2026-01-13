ВС РФ уничтожили десятки военных ВСУ на полигоне

В ночь с 12 на 13 января российская армия атаковала расположение украинских военных в Днепропетровской области. Утверждается, что для нанесения удара была использована ракета «Искандер» с баллистической траекторией.

По предварительным сведениям, благодаря разведданным было обнаружено сосредоточение живой силы и военной техники противника на учебном полигоне в окрестностях села Троицкое, расположенного неподалеку от Павлограда. Эпицентр удара пришелся на центральную часть полигона. Утверждается, что ракета с термобарической боевой частью поразила всю территорию лагеря.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале «Изнанка», в результате атаки было ликвидировано около 60 военнослужащих украинской армии, включая рядовых и офицерский состав. Также сообщается о полном уничтожении 14 единиц бронированной техники и повреждении еще 10 машин.

Практически одновременно с данной операцией были нанесены удары по объектам, находящимся в южной части Киевской области. По имеющимся данным, беспилотные летательные аппараты «Герань» поразили складское помещение, где хранились БПЛА. Вместе с дронами были уничтожены командные пункты управления беспилотниками, а также автомобили, предназначенные для их транспортировки к линии фронта.