В прибалтийской стране открыт первый завод по производству боеприпасов

В Эстонии в промышленном оборонном парке Эмари (Amari) состоялась торжественная церемония открытия завода компании Nitrotol, которая производит взрывчатые вещества.

По словам министра обороны Ханно Певкура, с открытием завода республика сделала «большой шаг»: «Мы стали страной, производящей боеприпасы».

Помимо оборонных возможностей Эстонии, создание производственных предприятий оборонной промышленности, по мнению главы минобороны, укрепит экономику страны, а также увеличит экспорт и создаст рабочие места.