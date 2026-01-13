В прибалтийской стране открыт первый завод по производству боеприпасов
В Эстонии в промышленном оборонном парке Эмари (Amari) состоялась торжественная церемония открытия завода компании Nitrotol, которая производит взрывчатые вещества.
По словам министра обороны Ханно Певкура, с открытием завода республика сделала «большой шаг»: «Мы стали страной, производящей боеприпасы».
Помимо оборонных возможностей Эстонии, создание производственных предприятий оборонной промышленности, по мнению главы минобороны, укрепит экономику страны, а также увеличит экспорт и создаст рабочие места.