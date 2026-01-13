Ученый раскрыл ключевую особенность ракеты «Буревестник»

Ракета «Буревестник» может летать на малых и на больших высотах, является малозаметной, рассказал журналистам научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин. Об этом пишет РИА Новости.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» — ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ РФ.

Ученый заметил, что ракета может лететь как на высоких, так и на малых высотах, что делает ее малозаметной.

«В его [«Буревестника»] системах управления используется искусственный интеллект, который обрабатывает огромный массив данных — карты с рельефом местности и звездного неба и прочие заложенные в него данные», — разъяснил Половинкин.

Проанализированы характеристики «Буревестника»

«Буревестник» — крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. Она завершила полный цикл государственных испытаний 21 октября 2025 года, подтвердив заявленные характеристики по части дальности, маневрирования и способности обходить силы ПРО.