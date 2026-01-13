Насмешки главы США Дональда Трампа над гренландским лыжным патрулем на собачьих упряжках показывают, что он не разбирается в специфике острова, рассказал датский контр-адмирал в отставке Торбен Ортинг Йоргенсен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 5 января американский лидер в контексте дискуссии о безопасности Гренландии пошутил, что власти Дании существенно усилили оборону острова, добавив еще одну собачью упряжку.

«То, что Трамп насмехается над дополнительным патрулем на собачьих упряжках, только подчеркивает его невежество по поводу условий в этом регионе», — констатировал Йоргенсен.

По его словам, большая территория острова, суровая среда могут обернуться катастрофой для тех, кто не знает, как действовать в таких условиях.

«Вы должны хорошо знать эту суровую среду, и это знание нельзя приобрести на Аляске или через высокие технологии», — уточнил офицер.

Бывший контр-адмирал резюмировал, что за прошедшие века собаки приспособились к гренландским условиям.