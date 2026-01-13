Названа возможная причина отставки командующего на СВО генерала

Вероятной причиной отставки генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова могут быть атаки российских войск в районе Доброполья. Об этом сообщается в публикации Telegram-канала «Военный осведомитель».

«Вероятно, что причиной очередной отставки "кочующего генерала" стали его фирменные регулярные и практически бесполезные атаки механизированными колоннами в районе Доброполья», — говорится в сообщении.

Авторы канала утверждают, что атаки давали минимальный результат при тяжелых потерях в живой силе и технике.

О том, что генерала сняли с поста замглавы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям, ранее рассказал член Общественной палаты (ОП) РФ Владимир Рогов. Его сообщение подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок.

Ахмедова уже отстраняли от командования войсками. Так, в мае 2024 года его сняли с должности командующего 20-й армией Вооруженных сил России. Тогда военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России составили письмо на имя губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В нем они обвинили Ахмедова в потерях во время боев под Угледаром.

В июле 2025 года генерал-лейтенанту присвоили звание Героя России.