Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

Российские удары по Киеву — это возмездие за Белгород.

Такое мнение выразил российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Ответка за Белгород. Зачем Киев погружают в каменный век», — озаглавил он свой пост.

Военкор заявил, что у массированных ударов по украинской столице есть несколько причин. По его словам, Киеву таким образом ненавязчиво намекают не бить по российским городам, в частности, по Белгороду, поскольку ущерб от ответного налета будет гораздо выше.

Он также отметил, что нарушение энергоснабжения множества объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) и инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве неизбежно сказывается на боевых возможностях украинской армии на фронте.

Кроме того, ВСУ концентрируют вокруг Киева свои самые мощные средства ПВО, оголяя другие районы.

Ранее Коц посмеялся над ударом российских беспилотников по судам в районе порта Одесса. Он сделал акцент на том, что атака прошла по танкеру, который ожидал захода в порт якобы для загрузки растительного масла, и по судну якобы с грузом кукурузы.