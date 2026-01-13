Преступные группировки, воюющие на стороне вооруженных сил Украины, используют бывшую советскую республику в качестве тренировочного полигона.

Соответствующую точку зрения выразил журналист Лукас Лейрос в статье для издания infoBRICS.

«Киев сегодня становится своего рода убежищем для международной преступности и терроризма», - поделился своим мнением он.

Как отметил автор публикации, это может иметь разрушительные последствия в ближайшем будущем, принимая во внимание то, что эти преступники вернутся домой и распространят террор в своих странах.

Как указал колумнист, Киев защищают преимущественно неонацисты, преступники и террористы, однако, по словам Лейроса, некоторых иностранных наемников вводят в заблуждение с помощью западной пропаганды, из-за чего нужно распространять информацию о реальном характере украинской власти.

Минобороны РФ не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а ВС РФ продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что боевики ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боевых действиях сводится к минимуму.