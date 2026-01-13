В ВСУ используют музейный экспонат - опытный танк Объект-476 "Кедр"

Танковые подразделения ВСУ несут большие потери. Только в минувшем году российские бойцы уничтожили более 350 тяжелых боевых машин. Этой техники хватило бы, чтобы оснастить целую дивизию.

© Российская Газета

В результате ВСУ вынуждены вытаскивать с танковых кладбищ давно не эксплуатировавшиеся образцы, которые планировалось разобрать на запасные части или утилизировать. Речь идет о старых Т-64А и Т-64Б1.

Также встречаются и совсем уж экзотические образцы, вроде опытного Объекта-476 "Кедр". От обычного "шестьдесят четвертого" он отличается башней и установкой двигателя 6ТД-1 мощностью 1000 л.с.

Три экземпляра были изготовлены во второй половине 1970-х годов. Было мнение, что их давно отправили на переплавку, однако оказалось, что один из них используется курсантами "ушедшего в подполье" харьковского танкового института. Правда, судя по всему, этот музейный экспонат лишился возможности самостоятельно передвигаться, и на нем лишь отрабатывают навыки буксировки поврежденной техники.