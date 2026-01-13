Дезертировавший с фронта военный ВСУ взял в заложники свою мать
В Днепропетровске беглый военнослужащий 80-й отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) взял в заложники собственную мать. Об этом пишут украинские СМИ.
Сообщается, что военный сбежал с передовой и на какое-то время решил укрыться у своей матери.
Однако на след беглеца вышли полицейские, которые решили начать расследование как раз с допроса его матери.
Отчаявшийся дезертир не придумал ничего лучше, чем взять женщину в заложники. Он стал угрожать силовикам подрывом самодельного взрывчатого устройства.
До непоправимых последствий так и не дошло, беглец вскоре был задержан при поддержке спецназа.