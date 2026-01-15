В Польше анонсировали передачу Украине истребителей МиГ-29

Польша планирует передать Украине до девяти своих истребителей МиГ-29, решение принято и сейчас ведется обсуждение деталей с Киевом.

Об этом заявил заместитель министра обороны страны Павел Залевский, чьи слова приводит TVP World.

«Мы ждем ответа от Министерства обороны Украины. Переговоры продолжаются. Это уже исключительно технические обсуждения», — сказал Залевский.

По его словам, Киев поддерживает предложение о передаче истребителей, и сейчас логистика и технические детали находятся на стадии доработки. Первоначальная поставка будет состоять из «менее десяти самолетов», сказал замминистра.

10 декабря Генеральный штаб польской армии сообщил, что Польша хочет передать Украине истребители МиГ-29, снимаемые с вооружения, в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов. В Генштабе ВС Польши подчеркнули, что этот шаг является частью политики союзников Украины, направленной на поддержку страны и обеспечения ее безопасности. Ожидается, что списанные МиГ-29 в самой Польше заменят самолетами F-16 и FA-50.