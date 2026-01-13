Дрон атаковал зафрахтованный компанией из Казахстана танкер

Танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника рядом с объектом Каспийского трубопроводного консорциума.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 13 января, сообщили в пресс-службе казахстанской нефтегазовой компании «Казмунайгаз».

— Загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января 2026 года. 13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения, — говорится в сообщении.

В результате удара дроном никто не пострадал, передает ТАСС.

По данным журналистов, беспилотники нанесли удары еще по трем танкерам — зафрахтованному «Тенгизшевройлом» Delta Harmony, Freud и Delta Supreme. Все пострадавшие корабли шли за казахстанским сырьем.

— «Матильда», находится под управлением греческой компании «Тенамарис» и, как ожидалось, должно было отгружать нефть из Карачаганака, — сообщило агентство Reuters.

11 января СМИ сообщили, что власти Великобритании разрешили военнослужащим захватывать суда «теневых флотов». По данным журналистов, в королевстве считают, что могут использовать закон о санкциях и об отмывании денег для одобрения военной силы.