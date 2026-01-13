Боевики ВСУ в Гуляйполе массово пытаются использовать канализацию и подполья санузлов как укрытие от российских штурмовых групп. Однако эта тактика, как выяснилось, не только ошибочна, но и зачастую оказывается для них фатальной. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Отмечается, что при зачистке населённых пунктов российские подразделения осматривают абсолютно все помещения, включая каждую техническую нишу. Надежда на то, что санитарный узел останется без внимания, не оправдывается.

«Практика вполне распространенная, так как в ВСУ бытует мнение, что санитарные узлы являются самым безопасным местом, когда идет зачистка населенного пункта российскими военнослужащими», — заявил Иванников.

По его словам, это ошибочное мнение. Он уточнил, что спецгруппы, которые производят зачистку, осматривают домовые помещения в полном объеме и буквально ни один закуток не остается без внимания.

Эксперт напомнил, что подобные случаи уже фиксировались ранее, например, в Красноармейске (украинское название — Покровск). Попытки спастись бегством через канализационные коллекторы часто заканчиваются трагически для украинских боевиков.