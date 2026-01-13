Рогов сообщил о дроновой тревоге на территории Запорожской области

По данным телеграм-канала Владимира Рогова, сигнал о беспилотной опасности объявлена на всей подконтрольной территории Запорожской области.

Повышенная бдительность в отношении дронов объявлена в следующих городах: Энергодар, Михайловка, Днепрорудное, Мелитополь и вся прибрежная зона Азовского моря, включая Бердянск, Приморск и их окрестности.

В Запорожской области девять атак со стороны украинских вооруженных сил привели к ранениям у четырёх человек. Об этом проинформировал глава региона, Евгений Балицкий.

В своём Telegram-канале губернатор написал, что за последние 24 часа населённые пункты Запорожской области девять раз подверглись атакам со стороны противника. Он выразил сожаление в связи с тем, что есть пострадавшие среди населения.