Рогов сообщил о дроновой тревоге на территории Запорожской области
По данным телеграм-канала Владимира Рогова, сигнал о беспилотной опасности объявлена на всей подконтрольной территории Запорожской области.
Повышенная бдительность в отношении дронов объявлена в следующих городах: Энергодар, Михайловка, Днепрорудное, Мелитополь и вся прибрежная зона Азовского моря, включая Бердянск, Приморск и их окрестности.
В Запорожской области девять атак со стороны украинских вооруженных сил привели к ранениям у четырёх человек. Об этом проинформировал глава региона, Евгений Балицкий.
В своём Telegram-канале губернатор написал, что за последние 24 часа населённые пункты Запорожской области девять раз подверглись атакам со стороны противника. Он выразил сожаление в связи с тем, что есть пострадавшие среди населения.