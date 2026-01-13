Американские Abrams оставят на вооружении до 2050-х

Модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов. После этого их могут заменить машины нового поколения, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что новый американский танк M1E3 Abrams является радикальной модификацией платформы, поэтому маловероятно, что существующие «Абрамсы» будут доводить до уровня M1E3.

«Уже одно это дает четкий ответ на вопрос о том, как долго Abrams будет оставаться на вооружении. Официальные документы по планированию, публичные заявления и текущие инвестиции указывают на то, что эксплуатация Abrams продлится еще как минимум два-три десятилетия», — говорится в материале.

Автор допустил, что существующие танки модернизируют по стандарту M1A2 SEP v3. Это позволит эксплуатировать их до 2050-х годов. Машина останется основой танкового парка США до полного перехода на M1E3. После этого «Абрамсы» прошлого поколения отправят на очередной этап модернизации или на металлолом.

В октябре стало известно, что «Абрамс» нового поколения будет почти вдвое экономичнее существующих танков США. Машина получит гибридную силовую установку с двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA.