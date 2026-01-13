Американские Abrams оставят на вооружении до 2050-х

Lenta.ru

Модернизированные версии существующих танков M1A2 Abrams планируют оставить на вооружении до 2050-х годов. После этого их могут заменить машины нового поколения, пишет 19FortyFive.

Американские Abrams оставят на вооружении до 2050-х
© Лента.Ru

Отмечается, что новый американский танк M1E3 Abrams является радикальной модификацией платформы, поэтому маловероятно, что существующие «Абрамсы» будут доводить до уровня M1E3.

«Уже одно это дает четкий ответ на вопрос о том, как долго Abrams будет оставаться на вооружении. Официальные документы по планированию, публичные заявления и текущие инвестиции указывают на то, что эксплуатация Abrams продлится еще как минимум два-три десятилетия», — говорится в материале.

Автор допустил, что существующие танки модернизируют по стандарту M1A2 SEP v3. Это позволит эксплуатировать их до 2050-х годов. Машина останется основой танкового парка США до полного перехода на M1E3. После этого «Абрамсы» прошлого поколения отправят на очередной этап модернизации или на металлолом.

В октябре стало известно, что «Абрамс» нового поколения будет почти вдвое экономичнее существующих танков США. Машина получит гибридную силовую установку с двигателем Caterpillar и трансмиссией SAPA.