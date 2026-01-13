Россия наносит мощнейшие удары: дроны в Одессе и уничтоженные ТЭЦ

В последние дни Киев стал главной целью массированных прилетов, а Одесса познакомилась с новой, «пятой» серией «Герани». Как сообщает «Царьград», мощнейшие удары уничтожили ТЭЦ и нарушили производство для украинской армии и ее снабжение.

«Стаи» ракет

По информации Минобороны РФ, 12 января оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракеты и артиллерия нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации формирований и наемников в 157 районах.

Противник отчитался всего о 156 дронах, однако, судя по кадрам объективного контроля, беспилотников было значительно больше, а ракеты летели «стаями». ПВО противника почти ничего не смогла сделать в этой ситуации. Мэр Киева Виталий Кличко призывал людей срочно покинуть город, по сути, признав беспомощность обороны.

При этом Кличко утверждает, что в большинство домов уже вернулось тепло. Киевляне с этим не согласны: температура в квартирах не превышает 9 градусов, а жители выходят на улицу и перекрывают дороги, требуя от Владимира Зеленского срочно решить проблему.

«Целями являются почти исключительно электрические распределительные сети и в отдельных случаях (в качестве ответа за удары по объектам гражданской критической инфраструктуры) Ч объекты генерации электроэнергии. Все ТЭЦ городов Киева, Днепропетровска и других в части сохранности агрегатов водо- и теплообеспечения находятся в рабочем состоянии. Проблемы с водой и теплом в этих городах напрямую связаны с энергообеспечением», — заявлял за сутки до недавнего удара полковник запаса Аслан Нахушев.

Офицер отметил, что в качестве ответа за блэкаут в Белгороде ВС РФ могут уничтожить генерацию в Харькове. По его словам, уже есть решение «выпилить ее всю подчистую». При этом ударов по инфраструктуре АЭС не будет, только если противник пойдет на подобные меры в отношении российских станций.

Зима станет еще «чернее»

Член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк заявлял, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве еще не удалось починить после удара на прошлой неделе. Защитные сооружения не смогли защитить объекты. В итоге как минимум две станции прекратили свою работу. Наладить их функционирование даже без новых прилетов почти невозможно.

«Нефункционирующие киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, помноженные на январские морозы, могут вернуть Киев в доиндустриальную эпоху. Не злорадствуем. Констатируем. Латать дыры в своей энергосистеме Украине становится все сложнее. Эта зима для украинских регионов может стать еще чернее, если ВСУ будут продолжать атаки на российские регионы», — отметил военкор Евгений Поддубный.

Минувшей ночью в Киеве и Киевской области зафиксировали новые крайне мощные прилеты, не считая объектов энергетики. Например, прозвучали взрывы со стороны военных предприятий в Соломенском районе — предположительно, там поразили склад боекомплектов. Поезда остановились.

«В Одессе и области возникли проблемы с электричеством. "Герани" прицельно зашли на энергообъекты. В Черниговской области обесточено несколько населённых пунктов», — отмечает канал «Военная хроника».

Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, формулировки украинских властей о «пожаре в нежилом доме» после прилетов используются, чтобы показать «очередной удар в пустоту». Однако якобы пустое здание не будет восемь часов гореть из-за вторичной детонации снарядов. После атаки фиксировалась не только вторичная детонация, но и огромные столбы чёрного дыма, что указывает на горение топлива, аккумуляторов, пластика, электронных компонентов и/или смазочных материалов.

Отдельно следует отметить выбор района. Соломенский район представляет собой зону с плотной логистикой. Именно такие чаще всего используются для скрытого размещения военной инфраструктуры.

На Западе сделали громкое заявление об отправке войск США на Украину

По информации военкора Владимира Романова, удар в Киеве пришёлся по складскому помещению центра «Инком», которое использовалось как склад хранения готовых БПЛА. По некоторым данным, там также собирали ударные дроны.

Блэкаут в Одессе

Украинская сторона жалуется, что российские дроны и ракеты вторые сутки подряд прилетают в Винницу и Житомир. Активные прилеты были и в Харьковской области. Цель ВС РФ — уничтожение позиций, складов и командных пунктов ВСУ, обеспечивающих подготовку к боевым действиям в северном направлении.

Еще несколько дронов нанесли удары по ангарам в Золочеве, где были спрятаны артиллерийские установки и тяжелая техника. Другие БПЛА атаковали железнодорожную станцию у села Маяк, расположенную на территории бывшего кирпичного завода. Там разгружали технику и личный состав.

Дроны также нанесли удары по городу Великий Бурлук. После поражения целей на месте вспыхнул пожар, были слышны вторичные взрывы, что подтверждает наличие складов боеприпасов или техники.

В Одесской области продолжается блэкаут: на северной окраине Одессы атакована подстанция «Усатово». Еще один «жирный» военный объект поразили к северо-западу, ближе к границе с Молдовой — вероятно, там находились военные склады, пункты связи и скрытые базы украинских ДРГ.

Ликвидация F-16

Российский ЗРК С-300 ликвидировали истребитель F-16 украинской армии. Как рассказал командующий расчетом с позывным Север, для этого потребовались две ракеты.

«Наш противник очень нахваливает эти самолеты, потому что они "неубиваемые". Не с первого выстрела — двумя ракетами по нему работали. Первой мы посекли его, второй уже добивали», — заявил он.

Сейчас в зоне СВО наиболее активно применяется ЗРК С-300В4, наиболее дальнобойная зенитная ракета которого способна бить на дальность в 380-400 км. Сбивать она способна не только аэродинамические, но и баллистические цели.